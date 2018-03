Acordo de paz em 2008 seria um milagre, diz negociador palestino Os percalços enfrentados pelo processo de paz entre israelenses e palestinos significam que um "milagre" precisaria ocorrer para que fosse atingida a meta fixada pelo governo dos Estados Unidos sobre selar um acordo até o final de 2008, afirmou na quarta-feira o principal negociador palestino. "Todas as questões foram discutidas com os israelenses e não houve nenhum progresso palpável até agora", disse Ahmed Qurie, ex-primeiro-ministro palestino, diante de líderes da facção Fatah, na cidade de Ramallah. "Para atingirmos um acordo de paz até o final do ano, seria preciso um milagre." O presidente dos EUA, George W. Bush, maior patrocinador das negociações de paz, quer que um acordo sobre a criação de um Estado palestino seja selado antes do final do mandato dele, em janeiro. O processo vem enfrentando dificuldades também devido à construção, por Israel, de assentamentos na Cisjordânia ocupada e devido a episódios de violência ocorridos na fronteira com a Faixa de Gaza, um território controlado pelo grupo militante Hamas. (Por Mohammed Assadi)