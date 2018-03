Acordo impede eleições antecipadas em Israel

O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, e o titular da Defesa, Ehud Barak, chegaram a um acordo para impedir que se antecipem as eleições no país, informou a rádio pública israelense. A emissora disse que a sessão prevista para esta quarta-feira, 25, no Parlamento (Knesset) para apresentar uma moção que anteciparia sua dissolução foi adiada indefinidamente, depois de o primeiro-ministro ter concordado em convocar eleições primárias em seu partido, o Kadima, no máximo em 25 de setembro. Em troca, Barak, dirigente do Partido Trabalhista, retirou seu apoio a uma decisão adotada por sua legenda na segunda-feira passada de votar a favor da dissolução do Parlamento. O chefe do Executivo israelense, que enfrenta um novo caso de corrupção por suspeita de aceitar suborno, tinha ameaçado destituir os ministros trabalhistas que integram a atual coalizão de Governo caso eles votassem pela dissolução da Knesset.