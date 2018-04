Afeganistão diz que Otan matou crianças em ataque

A coalizão liderada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte no país não confirmou as mortes imediatamente, mas afirmou que estava investigando um incidente no distrito Najrab, na província de Kapisa, no leste do país.

Mortes de civis têm sido uma das maiores fontes de tensão nas relações entre o governo afegão e a Otan antes da retirada das tropas internacionais, prevista para 2014.

"O presidente Hamid Karzai condenou fortemente um ataque aéreo por tropas estrangeiras que resultou na morte de um número de crianças", segundo um comunicado de seu gabinete.

Karzai enviou um assessor, Mohammad Zahir Safi, para a área a fim de investigar o incidente, acrescentou o comunicado.

Mehrabuddin Safi, governador de Kapisa, disse que um ataque aéreo da coalizão na noite de quarta-feira matou oito crianças no vilarejo Giawa. Outras autoridades afegãs haviam dito anteriormente que o ataque aconteceu depois de uma busca por supostos insurgentes.

"A questão está atualmente sendo considerada por uma equipe conjunta de avaliação para determinar os fatos", disse um porta-voz da Força Internacional de Assistência para Segurança no país.

Um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado na semana passada mostrou que o número de civis mortos e feridos na guerra afegã aumentou pelo quinto ano consecutivo, de 2.790 em 2010 para 3.021 civis mortos em 2011.

A maioria das mortes foi causada por insurgentes, segundo o relatório, mas as mortes de civis devido a ataques aéreos da Otan também aumentaram 9 por cento, para 187.

