Afeganistão eleva número de mortos em pior ataque suicida O maior ataque suicida ocorrido no Afeganistão matou, segundo informações atualizadas, 59 alunos, informou o Ministério da Educação do país na sexta-feira, anunciando uma proibição de eventos nos quais estudantes encontrem-se com políticos e autoridades. Cinco professores e seis membros do Parlamento afegão também morreram na explosão de terça-feira ocorrida na região norte do país, relativamente tranquila. O ataque abalou a confiança da opinião pública na capacidade do governo e das forças estrangeiras de proverem segurança ao Afeganistão. O homem-bomba detonou seu artefato explosivo no momento em que os alunos formaram uma fila para cumprimentar uma delegação de parlamentares na cidade de Baghlan. Os legisladores pertenciam a um grupo de oposição ao governo. "Temos 64 mártires, 59 dos quais são crianças e cinco dos quais são professores", afirmou Zahoor Afghan, porta-voz do Ministério da Educação. "Há 96 feridos, dos quais três são professores e o resto, estudantes." As autoridades haviam dito antes que a cifra total de mortos era de 52. Além dos meninos, dos professores e dos parlamentares, policiais e civis adultos morreram no ataque. Não há alunas entre os mortos, disse Afghan. "O ministro pediu várias vezes que os alunos de escolas não fossem enviados para cerimônias de boas-vindas e pediu que participassem apenas de eventos educacionais", afirmou o porta-voz. Várias das crianças feridas encontram-se em estado grave. (Por Tahir Qadiry)