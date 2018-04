Afeganistão não será estável sem combate a drogas, diz ONU

VIENA - O Afeganistão não poderá ser estável enquanto sua economia depender tanto do tráfico de drogas, e os aliados do país precisam intensificar a luta contra essa indústria, disse nesta quinta-feira, 16, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon.

Ao inaugurar uma conferência internacional sobre como combater a produção de narcóticos no Afeganistão e seu contrabando para países vizinhos, Ban disse que o problema está prejudicando os esforços para colocar a economia afegã em funcionamento normal.

"Não podemos falar de desenvolvimento sustentável quando a produção de ópio é a única atividade econômica viável no país", disse ele aos delegados da chamada Conferência Ministerial do Pacto de Paris, que se reuniu pela primeira vez em 2003. "Não podemos esperar estabilidade quando 15% do PIB afegão vem do comércio de drogas."

A conferência de Viena conta com a participação de mais de 50 países e organizações internacionais. O evento dura um dia e deve terminar com a adoção de uma declaração. "O tráfico ilícito de opiáceos, incluindo a heroína, é um crescente problema, gerando fluxos financeiros ilícitos, alimentando a corrupção e o crime organizado e, em alguns casos, financiando atividades terroristas e insurgência."

A economia da papoula - matéria prima do ópio - cresceu significativamente em 2011 no Afeganistão, refletindo um aumento nos preços e na extensão cultivada, disse um relatório da ONU no ano passado.

A área cultivada com papoula cresceu 7% no ano passado em relação a 2010, e três províncias do norte afegão voltaram a ter plantações depois de serem declaradas como áreas onde a papoula havia sido erradicada.

Ban disse que as exportações afegãs de opiáceos pode alcançar US$ 2,4 bilhões por ano. "Acima de tudo, o governo afegão precisa priorizar a questão dos narcóticos", disse ele, segundo uma cópia do discurso.

Ele elogiou uma iniciativa na província de Helmand, onde além da repressão formal à produção havia também incentivos para a substituição de cultivos, com a entrega de sementes e fertilizantes aos agricultores. "As agências policiais devem se empenhar mais na erradicação dos cultivos, na eliminação de laboratórios, em impedir que os precursores entrem no país e em coibir o tráfico de drogas", acrescentou Ban.