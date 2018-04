Afeganistão pede que Otan julgue militares que queimaram Alcorão

CABUL - O Afeganistão quer que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) faça um julgamento público e justo dos militares que queimaram cópias do livro sagrado dos muçulmanos em uma base no país, afirmou o gabinete do presidente afegão, Hamid Karzai, em comunicado nesta quinta-feira, 23.

Veja também:

VÍDEO: Fúria contra americanos no Afeganistão

O gabinete de Karzai também afirmou que a Otan concordou com um julgamento, mas isso não pôde ser imediatamente confirmado. Mais cedo, o presidente afegão culpou um oficial dos Estados Unidos pelo incidente, que provocou três dias de protestos violentos em todo o país.