Afegãos acusam Otan de matar 10 civis em bombardeio Um bombardeio da Otan matou dez civis afegãos, incluindo cinco crianças, nesta quarta-feira no leste do país, disseram autoridades locais, num fato que, se for confirmado, deve elevar o grau de tensão entre o governo do presidente Hamid Karzai e as forças da Otan.