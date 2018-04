Afegãos concordam em assumir prisão norte-americana de Bagram

A prisão de Bagram, onde tropas norte-americanas espancaram até a morte dois prisioneiros em 2002, é, ao lado de Guantánamo, em Cuba, e Abu Ghraib, no Iraque, símbolo do severo tratamento aos detentos sob a administração do ex-presidente norte-americano George W. Bush.

O Ministério da Defesa afegão afirmou em um comunicado que um acordo foi assinado para que o governo assuma o controle da prisão e a responsabilidade por "investigar, deter, observar e levar a juízo" os internos.

"O Ministério da Defesa afegão começará, em poucos dias, a treinar uma unidade que assumirá a responsabilidade pela prisão," afirmou.

O Coronel Stephen Clutter, porta-voz das operações militares norte-americanas com detentos no Afeganistão, afirmou que o acordo deste sábado era um memorando assinado por ministérios afegãos, estabelecendo suas responsabilidades.

Clutter disse que há atualmente 750 prisioneiros em Bagram, incluindo cerca de 30 não afegãos, alguns dos quais podem ter sido levados para lá após serem capturados fora do país.