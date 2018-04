Agência da ONU suspende ajuda em Gaza após ação do Hamas Uma agência de ajuda da Organização das Nações Unidas informou, nesta sexta-feira, que suspendeu suas operações na Faixa de Gaza após o grupo islâmico Hamas, que controla o território, ter apreendido suprimentos pela segunda vez nesta semana. Sami Mshasha, porta-voz da agência da ONU que presta socorro aos refugiados palestinos (UNRWA), disse que forças do Hamas apreenderam 10 caminhões carregados com suprimentos humanitários nesta sexta-feira. Dois dias antes, militantes do Hamas roubaram cobertores e alimentos de um depósito da UNRWA em Gaza, onde a agência presta auxílio a grande parte da população de 1,5 milhão de pessoas. "A decisão foi de suspender a distribuição de ajuda na Faixa de Gaza até que o problema com as autoridades do Hamas seja resolvido, e até que a intervenção das autoridades do Hamas no trabalho da UNRWA pare", disse Mshasha. A UNRWA ampliou o número de funcionários em Gaza após a ofensiva israelense de três semanas, iniciada em dezembro, que deixou 1.300 palestinos mortos, 5.000 feridos e milhares desabrigados. (Reportagem de Nidal al-Mughrabi e Ari Rabinovitch)