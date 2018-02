Agência internacional diz que Irã esconde programa nuclear

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) sugeriu nesta segunda-feira que o Irã está escondendo informações. Esses dados seriam essenciais para que a entidade determine se o país tentou ou tenta produzir armas nucleares. Segundo a AIEA, Teerã continua a negar tais atividades, qualificando as evidências em contrário como falsas. Veja também: Irã oferece à UE pacote 'além da questão nuclear' As afirmações são parte de um relatório da agência enviado para o Conselho de Segurança da ONU e para os 35 membros da AIEA, obtidos pela agência Associated Press. O texto também aponta que o país permanece reticente à demanda do Conselho de Segurança para que interrompa seu programa de enriquecimento de urânio. O enriquecimento de urânio pode ser usado tanto para a produção de energia como para a fabricação de bombas nucleares. O Irã afirma que utiliza esse processo apenas para fins pacíficos e que não pretende produzir armas atômicas.