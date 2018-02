Agência nuclear da ONU reduz estimativa de estoque de urânio do Irã A agência nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU) corrigiu dados e reduziu sua estimativa do tamanho do estoque de urânio do Irã, uma cifra que vi chamar atenção, já que no final deste mês termina o prazo para que Teerã e seis potências mundiais resolvam suas desavenças sobre o programa nuclear iraniano.