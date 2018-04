Ahmadinejad agradece 'boa vontade' de líder supremo iraniano

O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad agradeceu neste sábado, 20, o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, por sua "boa decisão" de validar o polêmico pleito que lhe deu a reeleição. "Como servidor escolhido pela grande nação iraniana, julgo necessário agradecê-lo cordialmente pela boa decisão na oração de sexta-feira", afirmou o chefe de Estado em uma mensagem dirigida a Khamenei. Maior autoridade do país, o líder supremo disse que a vantagem eleitoral de Ahmadinejad diante de seus rivais não pode ser explicada por fraude.

Falando a milhares de pessoas na Universidade de Teerã durante a tradicional prece de sexta-feira, Khamenei afirmou que "o povo escolheu quem queria" e responsabilizou o "extremismo" da oposição por qualquer ato de violência. "As demonstrações de rua são inaceitáveis. Elas são uma afronta à democracia após as eleições", disse Khamenei. "O resultado da eleição vem das urnas, não das ruas. Hoje, a nação iraniana precisa de calma."

Na ocasião, o líder supremo aproveitou também para atacar o que chamou de "interferência das potências estrangeiras", que questionaram o resultado da eleição. O aiatolá disse que os "inimigos do Irã tentam minar a legitimidade do establishment islâmico". Fazendo referência à invasão dos EUA ao Iraque e ao Afeganistão, ele criticou os americanos. "Não precisamos de conselhos deles sobre direitos humanos."

Segundo o aiatolá, a eleição demonstrou a "confiança do povo no regime islâmico" com uma participação expressiva de 85% dos eleitores na votação do dia 12, quando o presidente iraniano, o conservador Mahmoud Ahmadinejad, obteve uma vitória fácil sobre o reformista Mir Hossein Mousavi (63% a 34%).

A oposição, que esperava uma disputa apertada, acusou o governo de fraude e saiu às ruas para exigir uma nova votação. Após seis dias de protestos, os mais intensos desde a Revolução Islâmica de 1979, na sexta-feira, pela primeira vez, não foram registrados protestos na capital. Neste sábado, os oposicionista voltaram às ruas.

CONTESTAÇÃO

Também neste sábado, o candidato derrotado à Presidência do Irã, Mir Hossein Mousavi, renovou seu pedido para cancelar o resultado das eleições ocorridas na semana passada, informou o site de sua campanha. Em carta ao Conselho de Guardiães, Mousavi afirmou que os indícios de irregularidades "são motivos para o cancelamento do pleito no país".

Neste sábado, o mais alto corpo legislativo do Irã afirmou que está pronto para recontar 10% dos votos da contestada votação realizada no último dia 12. O Conselho Guardião de 12 membros, que deve se certificar dos resultados da eleição, anunciou que "apesar de não ser legalmente obrigado" está pronto "para recontar 10% das urnas aleatoriamente escolhidas na presença de representantes dos três candidatos derrotados."

O conselho convidou Mousavi e outros dois candidatos derrotados para apresentarem suas queixas em uma sessão especial. Mas somente Mohsen Rezaie, ex-comandante da Guarda Revolucionária, atendeu ao convite. A mídia estatal publicou sete ou oito mortes em situação de insegurança desde que o resultado da eleição foi anunciado em 13 de junho.