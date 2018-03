Ahmadinejad anuncia aumento de programa nuclear iraniano

Associated Press,

O presidente iraniano Mahmud Ahmadinejad declarou, neste sábado, 26, que o Irã possui até 6 mil centrífugas destinadas às atividades de enriquecimento de urânio, confirmando assim que o país ampliou o seu controvertido e polêmico programa nuclear. As informações foram divulgadas em uma rádio estatal oficial. "Hoje eles (os ocidentais) aceitaram que o número entre 5 mil e 6 mil centrífugas existentes não aumenta o nosso potencial nuclear e que não há problema que os equipamentos funcionem", disse Ahmadinejad em discurso em Machhad. No início de abril, o país afirmou que tinha agregado 492 novas centrífugas às 3 mil instaladas anteriormente. Na época, Ahmadinejad declarou que o país estava começando uma ampliação do seu programa energético.