Ahmadinejad confirma visita histórica ao Iraque em 2 de março

O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, iniciará em 2 de março uma visita histórica ao Iraque, informou nesta quinta-feira, 14, em Bagdá um porta-voz do governo iraquiano A visita de Ahmadinejad já havia sido anunciada em janeiro, mas a data foi revelada somente nesta quinta-feira. O chefe de governo iraquiano permanecerá 48 horas no Iraque. Durante a viagem, a primeira de um presidente iraniano ao Iraque na história, Ahmadinejad se reunirá com o primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, e com o presidente Jalal Talabani. "Os dois países discutirão as relações bilaterais e projetos conjuntos", disse Ali al-Dabbagh, porta-voz do governo iraquiano. "Outras questões como os poços de petróleo, a demarcação da fronteira e o canal de Shatt al-Arab serão discutidas por uma delegação de técnicos", prosseguiu ele. O disputado canal abrange grande parte da fronteira entre o Irã e o Iraque e deságua no Golfo Pérsico. Entre 1980 e 1988, os dois vizinhos travaram uma sangrenta guerra durante a qual cerca de 1 milhão de pessoas morreram ou ficaram feridas. Mas as relações bilaterais melhoraram a partir de 2003, quando o regime liderado pelo ditador Saddam Hussein foi deposto. A população do Irã é majoritariamente muçulmana xiita. No Iraque, os xiitas compõem cerca de 60% da população. Com a queda de Saddam, os xiitas tornaram-se a força dominante no país depois de décadas de marginalização.