Ahmadinejad critica papel saudita em conflito no Iêmen O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, criticou a Arábia Saudita nesta quarta-feira por seu papel no conflito entre o governo do Iêmen e rebeldes xiitas, dizendo que o reino deveria tentar fomentar a paz, e não usar armas contra outros muçulmanos.