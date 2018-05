Ahmadinejad fala com rei saudita após oferta de ajuda dos EUA

O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, conversou neste sábado, 4, por telefone com o rei saudita, Abdullah bin Abdul Aziz, sobre "assuntos regionais e internacionais", e também a respeito das relações entre os dois países, informou a agência saudita, a SPA. A agência não deu mais detalhes sobre o conteúdo da conversa, mas comentaristas não descartam que esteja relacionada à intenção dos Estados Unidos de vender US$ 20 bilhões em armas para a Arábia Saudita e seus parceiros no Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico (CCG). Os secretários de Estado e Defesa dos Estados Unidos, Condoleezza Rice e Robert Gates, respectivamente, concluíram há dois dias uma viagem pela região. Entre os objetivos dela, estava a negociação para a venda de armas aos membros do CCG: Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar, Barein e Omã. Além disso, os EUA afirmaram que oferecerão mais de US$ 30 bilhões em ajuda ao Egito e Israel ao longo dos próximos dez anos. O objetivo de Washington, segundo um comunicado do Departamento de Estado, é ajudar os Estados "moderados" da região a manter a segurança e a estabilidade local, e "apoiar uma estratégia" para conter "as influências da Al Qaeda, do Hisbolá, da Síria e do Irã".