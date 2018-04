Ahmadinejad indica que não haverá mudança na área nuclear

O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, disse neste domingo, 14, que as questões nucleares "pertencem ao passado", indicando que não haverá mudanças na política nuclear do país em seu segundo mandato. O presidente linha-dura comentou a questão durante uma entrevista coletiva transmitida pela TV estatal iraniana. A polícia do Irã entrou em confronto novamente no domingo com manifestantes que protestavam em Teerã contra a reeleição de Ahmadinejad.

Analistas avaliam que o resultado da votação desapontaria as potência do Ocidente que se empenha em convencer o país, quinto maior exportador de petróleo, a suspender suas atividades nucleares, que suspeitam ser destinadas à produção de bombas. O Irã nega, alegando que o objetivo de seu programa nuclear é a geração de energia.

Ahmadinejad planeja comemorações pela vitória eleitoral ainda neste domingo na capital do país. A vitória inesperada suscita dúvidas sobre como o Irã vai responder à abertura diplomática dos EUA sob liderança do presidente Barack Obama.