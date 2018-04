Ahmadinejad prefere slogans a políticas, diz clérigo da oposição Um clérigo iraniano criticou na quarta-feira o presidente Mahmoud Ahmadinejad por manter uma política externa que privilegia os slogans sobre a diplomacia. Hassan Rohani, afastado da função de negociador nuclear iraniano depois da posse de Ahmadinejad, em 2005, não o citou nominalmente, mas seus comentários estavam claramente dirigidos contra o presidente, acusado por críticos de isolar o Irã na disputa nuclear com o Ocidente. "Política externa não significa entoar slogans. Política externa não significa usar palavras ferozes. Política externa não significa aumentar a ameaça contra nós", disse Rohani num pronunciamento público. A oposição iraniana diz que os discursos agressivos de Ahmadinejad contra o Ocidente contribuíram com a adoção de dois pacotes de sanções da ONU contra o país e de nada serviram para convencer o mundo de que o programa nuclear iraniano é pacífico. Ahmadinejad minimiza o impacto de uma possível terceira rodada de sanções, mas economistas alertam para fuga de investimentos e aumento nos custos de produção no Irã. "Não podemos dizer que queremos ser desenvolvidos mas, ao mesmo tempo, não queremos interagir com a comunidade internacional", disse Rohani. "Podemos ser desenvolvidos se conseguirmos controlar a inflação." Rohani, aliado do ex-presidente Akbar Hashemi Rafsanjani, derrotado por Ahmadinejad na eleição de 2005, é um membro da ala reformista, que faz críticas habituais ao presidente. TESTE ELEITORAL A eleição parlamentar de 14 de março é vista como um teste para o presidente, cuja popularidade foi afetada por questões econômicas, especialmente a inflação. O resultado pode servir de termômetro para as chances de reeleição de Ahmadinejad em 2009. Na semana passada, o presidente declarou vitória diante de um relatório da AIEA (agência nuclear da ONU) segundo o qual o Irã esclareceu dúvidas sobre suas atividades nucleares pregressas, embora tenha cobrado mais cooperação do país. Na terça-feira, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, elogiou a conduta do presidente na questão nuclear e atacou os que no passado defendiam concessões. Quando Rohani era o negociador, o Irã suspendeu temporariamente o enriquecimento de urânio, principal exigência do Ocidente. O presidente diz que tais concessões incentivam o Ocidente a pedir mais. Ahmadinejad recebe elogios também em países vizinhos, onde há ressentimentos contra as políticas dos Estados Unidos, o inimigo número 1 do Irã. O presidente vem fazendo visitas a vários países árabes do golfo Pérsico para tentar melhorar as relações com governos sunitas, que habitualmente vêem o Irã, xiita, com suspeitas. Na semana que vem, ele deve se tornar o primeiro presidente iraniano a visitar o Iraque. Mas Rohani, um dos representantes de Khamenei no Conselho Supremo de Segurança Nacional, questionou se Ahmadinejad está conquistando aliados árabes e muçulmanos. "Se queremos servir de modelo para o mundo islâmico, temos sucesso? Os países da região e os países islâmicos nos vêem como um modelo atualmente?", questionou Rohani.