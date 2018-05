Ahmadinejad quer mais comércio Irã-Argélia O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, pediu na segunda-feira às empresas argelinas que ampliem o fluxo de comércio e investimentos entre os dois países da Opep. Segundo ele, os setores automobilístico, petroquímico e de gás são especialmente propícios. Falando a empresários no primeiro de dois dias de visita ao país, Ahmadinejad disse que os amplos recursos energéticos dos dois países criam uma boa base para a ampliação da cooperação. "O Irã está determinado a remover todos os obstáculos ao desenvolvimento de relações econômicas, comerciais e de investimentos. Estamos prontos para transferir expertise do Irã aos empresários argelinos", declarou. O comércio bilateral ainda é pequeno, de apenas 7 milhões de dólares. Ahmadinejad citou exemplos de expertise iraniana no caso da grande indústria automobilística iraniana, e disse, sem entrar em detalhes, que ambos os países podem aprender mutuamente com seus setores de gás e petroquímicos. O Irã, que tem a segunda maior reserva de gás do mundo, e a Argélia, que tem a sétima maior reserva, querem também compartilhar conhecimentos nesse setor, especialmente na produção e comercialização e no negócio do gás natural liquefeito.