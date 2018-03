Ahmadinejad sofreu tentativa de assassinato, diz assessor Um assessor de Mahmoud Ahmadinejad, disse que houve uma tentativa de assassinar o presidente iraniano durante a cúpula da ONU sobre a crise dos alimentos, que ocorreu na Itália no começo do mês, segundo um jornal iraniano publicado na terça-feira. O anúncio vem dias depois de Ahmadinejad, que frequentemente critica o Ocidente, acusar os Estados Unidos e seus aliados de tentar sequestrar e matá-lo durante uma visita ao Iraque, em março. O assessor presidencial Ali Zabihi disse que as políticas conduzidas por Ahmadinejad desde sua eleição, em 2005, ameaçam os "interesses ilegítimos" de muitos poderes internacionais e de círculos nacionais, disse o jornal Etemad-e Melli. "Portanto, eles estão pensando em derrubá-lo ou assassiná-lo", disse Zabihi na cidade de Tabriz. Segundo ele, a tentativa de sequestro em Bagdá e a de assassinato em Roma fazem parte deste plano. O conselheiro, porém, não deu detalhes. Mas acrescentou: "Ambos foram abortados, com a ajuda de Deus". Os críticos perguntam por que o governo não lançou um protesto oficial contra as supostas tentativas de assassinato. Um militar norte-americano em Bagdá disse não saber de nenhuma ameaça contra Ahmadinejad durante sua visita. (Reportagem de Parisa Hafezi)