Ahmadinejad vence nas eleições no 1º turno

O conservador Mahmoud Ahmadinejad obteve uma vantagem insuperável sobre o seu rival moderado Mirhossein Mousavi nas eleições presidenciais do Irã, mostraram neste sábado, 13, dados da Comissão Eleitoral estatal.

A comissão afirmou que Ahmadinejad conseguiu 18,8 milhões de votos dos 28,9 milhões apurados até agora, contra 9,3 milhões de Mousavi. Funcionários estimam que a participação foi de cerca de 80% dos 46,2 milhões de eleitores inscritos, o que significa que Mousavi não poderia superar a diferença mesmo que leve todos os votos restantes.

Os dois principais adversários nas eleições presidenciais do Irã afirmaram nesta sexta-feira, após o encerramento da votação, ter vencido o pleito em primeiro turno. Mousavi, principal candidato de oposição, disse em coletiva de imprensa ter sido vitorioso por ampla margem. Logo depois, porém, a agência de notícias estatal Irna divulgou que o presidente Ahmadinejad teria garantido o segundo mandato.

"De acordo com as informações que eu recebi, eu sou o vencedor desta eleição por uma margem substancial", disse Mousavi em coletiva de imprensa na capital iraniana. Mais cedo, um assessor próximo do líder disse que Mousavi venceu com 65% dos votos. Mousavi reclamou de irregularidades na votação e da falta de cédulas. Segundo o candidato de oposição, milhões de eleitores não puderam votar.

Segundo a BBC, ele disse ainda que seus monitores não tiveram acesso suficiente aos locais de votação e que irá responder com firmeza a qualquer tipo de fraude eleitoral. "Estamos esperando que a contagem dos votos seja encerrada oficialmente e que sejam dadas explicações para essas irregularidades", disse Mousavi. "Esperamos comemorar com o povo muito em breve."

Os iranianos lotaram os postos eleitorais após uma campanha eleitoral sem precedentes no país e, talvez, a disputa presidencial mais concorrida desde a fundação da República Islâmica, há 30 anos. A votação desta sexta-feira encerra uma temporada eleitoral que chegou às ruas da capital Teerã e de outras cidades, com comícios espontâneos e manifestações inflamadas nos últimos dias, que estenderam-se até às primeiras horas de hoje.

As urnas foram abertas próximo à meia-noite (pelo horário de Brasília) desta quinta-feira e deveriam ter sido fechadas próximo às 10h (de Brasília) desta sexta-feira, mas o fim da votação foi adiado em 4 horas por conta dos altos índices de comparecimento.

Estados Unidos

O presidente norte-americano, Barack Obama, afirmou nesta sexta-feira que o "grande debate" envolvendo as eleições no Irã mostra que há chances de mudança no país, e que isso pode impulsionar os esforços dos Estados Unidos para negociar com a liderança iraniana. Obama falou com repórteres na Casa Branca nesta sexta-feira, dia em que os iranianos votaram nas eleições presidenciais. Obama afirmou estar empolgado em ver o debate em relação aos candidatos e comemorou que as pessoas estejam "vendo novas possibilidades". O presidente americano acrescentou ainda que, independente de quem vencer a eleição, o debate já será suficiente para impulsionar os esforços diplomáticos dos EUA em relação ao Irã.