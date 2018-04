Aiatolá elogia presidente do Irã na questão nuclear O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse na terça-feira que a República Islâmica obteve uma vitória na disputa por seu programa nuclear. Em suas primeiras declarações públicas sobre o tema desde a divulgação de um relatório de uma agência da ONU, na semana passada, Khamenei também fez elogios ao presidente Mahmoud Ahmadinejad pela forma como ele conduziu o assunto. Ahmadinejad faz frequentes discursos prometendo não aceitar concessões, o que assusta o Ocidente, que teme que o Irã desenvolva armas nucleares. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, um órgão da ONU) disse em seu relatório que o Irã esclareceu várias questões pendentes, conforme estipulava um plano de trabalho definido em agosto, mas não respondeu às acusações do Ocidente sobre a possibilidade de desenvolver armas. Potências ocidentais buscam impor uma terceira rodada de sanções ao Irã por sua recusa em suspender atividades nucleares estratégicas, como o enriquecimento de urânio. O Irã diz que o programa nuclear está voltado apenas à geração de energia, o que permitiria que o país exportasse seu excedente de gás e petróleo. "Um exemplo do avanço do sistema islâmico foi a questão nuclear, em que a nação iraniana obteve honesta e seriamente uma grande vitória", disse Khamenei a funcionários do governo, segundo uma rádio estatal. O aiatolá afirmou que os que são contra o programa nuclear iraniano estão cedendo diante da determinação de Teerã. "Essa gente que costumava dizer que a atividade nuclear do Irã deve ser desmantelada agora está dizendo: 'estamos prontos a aceitar seus avanços, com a condição de que não continuem indefinidamente"', afirmou Khamenei, elogiando a "perseverança" do país. Pelo sistema clerical em vigor no Irã, Khamenei tem a palavra final sobre todas as questões de Estado, inclusive a política nuclear. Ele está acima até mesmo da autoridade do presidente. Khamenei fez críticas ao Parlamento anterior, que era controlado por políticos reformistas. Esse grupo, agora afastado do poder, costuma questionar a forma como Ahmadinejad lida com a questão nuclear, alegando que sua intransigência está isolando o Irã. "Ao contrário dos esforços de alguns na legislatura anterior, o sétimo Parlamento agiu de forma resoluta", afirmou o aiatolá. Antes da posse de Ahmadinejad, em 2005, o governo anterior havia aceitado suspender o enriquecimento de material nuclear.