AIEA diz que Irã instalou quase 3 mil centrífugas nucleares

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) certificou nesta quinta-feira, 15, em seu último relatório sobre o programa atômico do Irã que a República Islâmica terminou de instalar quase 3 mil centrífugas nucleares. No relatório, a AIEA assegura que desde 2006 não recebeu o mesmo fluxo de informação que obtinha anteriormente do Irã, pelo qual seu "conhecimento sobre o atual programa nuclear está sendo reduzido". Também se confirma que, ao contrário do exigido pelo Conselho de Segurança, Teerã leva adiante suas atividades relacionadas com o enriquecimento de urânio e avança na construção de um reator nuclear de água pesada. O Irã, porém, afirma que esse relatório demonstra que o país está cumprindo sua promessa de ajudar a tirar as dúvidas sobre seu polêmico programa nuclear. "Isso (o relatório) prova que o Irã tem colaborado com a AIEA como foi prometido", disse uma autoridade sênior do Irã.