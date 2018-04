AIEA diz que viagem ao Irã foi boa mas dúvidas persistem A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, um órgão da ONU) qualificou nesta quarta-feira como "boas" as discussões mantidas nos últimos dias com as autoridades iranianas, mas afirmou que ainda há dúvidas por esclarecer a respeito do programa nuclear do país.