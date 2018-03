AIEA pede informações sobre suposto reator nuclear sírio

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) anunciou nesta segunda-feira que não dispõe de informações para confirmar recentes reportagens segundo as quais a Síria estaria construindo um reator nuclear, mas manifestou a expectativa de que qualquer país que possua tais detalhes os compartilhe com a entidade. No domingo, o jornal americano The New York Times citou fontes em Washington e em outras capitais para informar que um ataque aéreo promovido por Israel contra a Síria no mês passado teve como alvo um reator nuclear parcialmente construído e que estava a anos de ser concluído. Imagens de satélite detectaram o suposto reator em construção no início do ano, disseram fontes americanas ao jornal. Segundo a edição dominical do diário, o projeto do reator nuclear era baseado no modelo usado pela Coréia do Norte para desenvolver seu estoque de combustível nuclear, apesar de não se saber ao certo qual seria a participação de Pyongyang. A Coréia do Norte nega ter colaborado com qualquer espécie de programa nuclear sírio. Subordinada à Organização das Nações Unidas (ONU), a AIEA, com sede em Viena, é responsável pelo monitoramento de atividades nucleares de cunho civil e militar nos países que a integram. Atualmente, 144 países pertencem à entidade, inclusive a Síria. "Obviamente nós investigaríamos quaisquer informações relevantes com as quais nos deparássemos", comentou Melissa Fleming, porta-voz da AIEA na capital austríaca. Numa declaração que parece representar um revés indireto para os Estados Unidos, Fleming esclareceu por meio de nota que a AIEA "espera que qualquer país que possua informações sobre atividades nucleares de outro governo as forneça" à entidade. Há anos o programa nuclear sírio é considerado embrionário. Sabe-se apenas que Damasco possui um pequeno reator de pesquisas. "A AIEA não dispõe de informações sobre nenhuma instalação nuclear síria não declarada nem de informações que confirmem as recentes reportagens", disse Fleming. Segundo ela, a AIEA está em contato com autoridades sírias com o objetivo de verificar a veracidade da informação.