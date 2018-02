AIEA teme que decisão do Irã dificulte acordo nuclear A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) teme que o plano do Irã de começar a produzir urânio altamente enriquecido atrapalhe as chances de salvar um acordo já proposto de fornecimento de combustível entre Teerã e as potências Ocidentais, disse a porta-voz nesta segunda-feira.