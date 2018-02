Al Qaeda dá caráter de urgência para solução pacífica na Síria

O encontro de 11 países no sábado da aliança Amigos da Síria acontecerá após o al-Nusra Front, um dos mais fortes grupos que busca depor o presidente Bashar al-Assad, ter feito uma aliança com o líder da Al Qaeda em 10 de abril.

"Vamos nos encontrar sob a sombra dos avanços de Nusra e outros militantes. As recentes declarações da Al Qaeda injetaram uma nova urgência para a comunidade internacional pressionar por uma solução pacífica", disse uma autoridade que irá ao encontro de países que discutirá a guerra civil, a qual já matou mais de 70 mil pessoas.

Potências ocidentais, que querem ver o fim do reinado de 43 anos da família de Assad, mas não querem intervir militarmente na Síria, têm sido alarmadas pelo avanço de grupos como o Nusra Front em um conflito que tem aprofundado a divisão sectária no Oriente Médio.

O encontro em Istambul terá presença da Turquia, do Egito, da Jordânia, dos Emirados Árabes Unidos, assim como do Catar e da Arábia Saudita --as duas principais potências árabes que apóiam a revolta, que já dura dois anos.

Do Ocidente, estão presentes os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Alemanha, a Itália e a França, disseram as fontes.

O último encontro do Amigos da Síria foi em 28 de fevereiro, em Roma.

