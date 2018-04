Al Qaeda é ameaça à União Européia, diz chefe antiterrorismo A Al Qaeda continua sendo uma grave ameaça terrorista à União Européia e novos ataques são prováveis, disse na segunda-feira o novo diretor de combate ao terrorismo do bloco. "Um ataque perpetrado por redes locais ou internacionais continua provável", afirmou Gilles de Kervoche, nomeado em setembro para coordenar as políticas de contraterrorismo dos Estados membros. "A Al Qaeda continua sendo a ameaça terrorista mais séria contra a Europa", declarou ele a membros da comissão de Justiça, Liberdade e Segurança do Parlamento Europeu. De acordo com o belga, muitos países da UE estão particularmente preocupados com o radicalismo no norte da África. Em janeiro, com autorização de Osama bin Laden, a Frente Salafista de Pregação e Combate, da Argélia, se transformou em Al Qaeda no Magreb Islâmico. Desde então, os militantes realizaram uma série de ataques contra alvos argelinos e ocidentais. Também houve atentados frustrados, atribuídos à Al Qaeda, na Alemanha e na Dinamarca em setembro. Em julho de 2005, atentados cometidos por militantes islâmicos mataram 52 pessoas nos transportes públicos de Londres. Um ano antes, 191 pessoas haviam morrido num atentado em Madri, que segundo promotores foi realizado por uma célula ligada à Al Qaeda. (Por Ingrid Melander)