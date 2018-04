Al Qaeda promete vingança por morte de comandante no Afeganistão O líder da Al Qaeda no Afeganistão prometeu vingança pela morte de um alto comandante em um suposto ataque de forças dos Estados Unidos, segundo declarações em vídeo postado na Internet nesta quarta-feira. O líbio Abu Laith al-Libi foi morto em um ataque aéreo no Paquistão no final de janeiro. Ele era considerado um dos principais homens de Osama bin Laden que comandaram forças militantes no Afeganistão. "Os homens que ele treinou... não vão descansar até que o vinguem", disse Mustafa Abu al-Yazid em vídeo num site islâmico. "Os inimigos de Deus foram incapazes de confrontar Abu Laith al-Libi no campo de batalha ou combatê-lo como iguais, pois são muito covardes para isso", acrescentou o líder militante. O vídeo foi produzido pelo braço de mídia da Al Qaeda e possuía legendas em inglês. (Reportagem de Inal Ersan e Firouz Sedarat)