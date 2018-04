Al Qaeda rouba veículo militar e mata 10 em Bagdá Militantes da Al Qaeda mataram pelo menos oito integrantes de uma patrulha local na quinta-feira no sul de Bagdá. A patrulha foi metralhada com armas de um veículo militar iraquiano roubado, disse a polícia. Os combatentes da Al Qaeda surpreenderam a unidade de polícia tribal com o veículo, do qual tomaram posse depois de matar pelo menos dois soldados iraquianos. Eles abriram fogo contra a patrulha em Hawr Rajab, em Doura, no sul da capital -- uma área de maioria sunita, reduto da Al Qaeda. Foram roubados dois veículos militares. Uma autoridade do Ministério do Interior confirmou que oito patrulheiros do "Conselho do Despertar" foram mortos. Segundo ele, três soldados iraquianos também morreram e outros três ficaram feridos. Dois integrantes da Al Qaeda morreram. Em outro incidente, pelo menos duas granadas de morteiro atingiram o interior da chamada Zona Verde, área fortificada de Bagdá, disse um porta-voz do governo. Era possível ver fumaça saindo do complexo, que abriga a embaixada norte-americana e o Parlamento iraquiano, mas não havia informações imediatas sobre vítimas ou danos. (Por Waleed Ibrahim)