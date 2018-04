Alemanha convoca embaixador iraniano sobre eleições

A Alemanha convocou o embaixador do Irã para explicar os eventos que sucederam sua eleição presidencial, disse o ministro das Relações Exteriores, Frank-Walter, neste domingo, 14.

"No conjunto, estas são circunstâncias que me deram motivo para emitir a convocação para o embaixador", disse o ministro para a televisão ARD.

"Eu hoje, juntamente com alguns colegas europeus, já convoquei o Irã a imediatamente deixar claro se o resultado das eleições podem ser levados a sério ou não", afirmou.

Frank-Walter Steinmeier também disse que o "desfecho da eleição no Irã levantou muitas questões" e pediu que as autoridades iranianas "verifiquem com cuidado as acusações, para providenciar uma explicação completa".

"Estamos observando Teerã com grande preocupação no momento. Houve muitos relatos sobre fraude eleitoral", disse ele, acrescentando que a Alemanha está em contato com outros governos europeus para esclarecer o assunto no menor prazo possível.

"Condenamos resolutamente as ações contra manifestantes. São inaceitáveis," disse Steinmeier à televisão alemã ZDF.