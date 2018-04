Alemanha envia ministro a Bagdá para reatar laços com o Iraque O ministro do Exterior da Alemanha visita Bagdá na terça-feira para aprofundar os laços com o país produtor de petróleo após opor-se à invasão liderada pelos EUa que depôs Saddam Hussein. A Alemanha recusou-se a enviar tropas para o Iraque, mas o governo deixou claro nos últimos meses que espera restabelecer ligações comerciais com o país. A chegada de Frank-Walter Steinmeier segue-se à visita na semana passada do presidente da França, Nicolas Sarkozy. As visitas sublinham uma mudança na abordagem europeia em relação ao Iraque, depois que o presidente dos EUA, Barack Obama, assumiu o cargo e após um acordo para a retirada até o final de 2011 dos mais de 140 mil soldados norte-americanos no Iraque. "Nós esperamos que isso seja um novo começo para relações mais amplas em diferentes campos", disse o vice-ministro do Exterior Labeed Abbawi, acrescentando que Steinmeier viajava com uma delegação de executivos de empresas alemãs. Steimeier deve encontrar-se com o primeiro-ministro iraquiano, Nuri al-Maliki, e o presidente Jalal Talabani, na visita que deve durar dois dias. "Minha viagem mostra: Nós queremos apoiar esse novo Iraque em seu caminho rumo à consolidação democrática e ao equilíbrio pacífico entre os grupos religiosos e étnicos", disse Stenmeier em Berlim, antes de embarcar.