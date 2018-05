Aliados buscam formas de financiar rebeldes líbios, diz Hillary

"A oposição precisa de muita assistência no lado organizacional, no lado humanitário, e no lado militar", disse Hillary a jornalistas após uma reunião com ministros de Relações Exteriores da Otan em Berlim.

"Há várias discussões sobre como melhor prestar assistência... quem está disposto a fazer isso. Estamos também buscando formas de fornecer verbas à oposição para que ela cuide dessas necessidades por si mesma."

Entre as possibilidades citadas por Hillary está a de descongelar fundos que poderiam ser usados pelos rebeldes líbios, ou permitir que eles vendam petróleo em áreas sob seu controle.

Hillary afirmou que os países da Otan estão "aprendendo mais o tempo todo" sobre os rebeldes, e lembrou que "vários países têm relações significativas" com a oposição.