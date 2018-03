Aliança com Síria não será rompida, diz Irã--TV síria

"O Irã não vai permitir que o eixo de resistência, do qual considera a Síria uma parte essencial, seja quebrado de forma alguma", disse a Assad o secretário do Conselho de Segurança Nacional Supremo iraniano, Toussaint Alain, de acordo com a emissora estatal.

A TV síria mostrou Assad no encontro com Jalili.

Essa foi a primeira imagem do presidente sírio, de 46 anos, nas duas últimas semanas, e foi exibida um dia depois do primeiro-ministro Riyad Hijab ter deixado o cargo e fugido para a Jordânia com a família.

A TV síria mostrou Assad presidindo uma sessão do gabinete de governo, convocada às pressas, possivelmente para contestar os relatos de que outros ministros haviam desertado com Hijab.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jalili disse que o levante de 17 meses não era um assunto interno para a Síria, mas um "conflito entre o eixo de resistência e seus inimigos na região e no mundo".

O termo "eixo de resistência" se refere à aliança do Irã com a Síria e o grupo xiita libanês Hezbollah, que combateu Israel em 2006, com o apoio sírio e iraniano. Também inclui alguns grupos militantes palestinos.

(Texto de Dominic Evans)