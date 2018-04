Alívio para os americanos no Iraque: é o show das cheerleaders Acostumados com as tragédias diárias da guerra do Iraque, os soldados americanos da Base de Patrulha Dragão, a 20 quilômetros de Bagdá, tiveram uma surpresa agradável nesta terça-feira, 27: um show com as líderes de torcida do time de futebol americano Washington Redskins. De chegada na base, a dançarina Anabel tira seu capacete e arruma o cabelo antes de se apresentar aos militares. Além de Anabel, a apresentação contou com outras sete dançarinas, todas devidamente vestidas com seus micro-shortinhos e "armadas" com pom-pons coloridos. Na foto, um soldado se diverte com a dançarina Chastity Fotos: AP