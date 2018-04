Alta do petróleo ajudará o Irã a lidar com sanções, diz ministro

Os altos preços do petróleo ajudarão o Irã a enfrentar qualquer nova sanção da Organização das Nações Unidas (ONU) devido a seu programa nuclear, afirmou o ministro da Economia e das Finanças iraniano, Davoud Danesh-Jafari. Reino Unido e França já declararam esperar que o Conselho de Segurança da ONU vote nesta semana uma terceira rodada de sanções contra o Irã. O Ocidente acusa o país de tentar desenvolver armas atômicas sob o disfarce de um programa civil. "Novas sanções não prejudicarão a economia do Irã...Os altos preços do petróleo ajudarão o Irã a compensar", disse Danesh-Jafari nesta segunda-feira, segundo a agência de notícias Isna. Teerã afirma que busca a tecnologia nuclear para que possa economizar suas reservas de petróleo e gás para exportação, mas não consegue convencer as potências mundiais sobre seus propósitos pacíficos.