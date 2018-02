Alta liderança do Estado Islâmico morre em Mosul, dizem fontes

Radwan Taleb al-Hamdouni, quem as fontes descrevem como líder do grupo militante radical em Mosul, morreu com o motorista do carro em que estava quando foi atingido em um bairro da cidade na tarde da quarta-feira.

O grupo ultra radical varreu o norte do Iraque em junho quase sem resistência do exército do Iraque, consolidando-se na região de Anbar, coração sunita do país.

Hamdouni foi enterrado na quarta-feira, em funeral acompanhado por grande número de apoiadores, alguns carregando bandeiras pretas do Estado Islâmico, disse uma fonte.

Dois funcionários dos Estados Unidos disseram que não poderiam confirmar a morte de Hamdouni.

Hamdouni era o "wali" do Estado Islâmico, ou governador, de Mosul, dominada pelo grupo em junho e maior cidade do califado autodeclarado do estado Islâmico.

Os Estados Unidos lançaram ataques aéreos contra o grupo no

Iraque em agosto, expandindo depois suas operações a alvos na Síria.

A campanha aérea ajudou forças curdas a retomar território no Iraque e defender a cidade fronteiriça síria de Kobani.

(Reportagem de Saif Hamid and Raheem Salman em Bagdá, Mark

Hosenball em Washington))