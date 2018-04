Americanos são presos por suspeita de assassinato no Iraque

Autoridades afirmam que oficiais iraquianos prenderam cinco cidadãos norte-americanos por ligação com a morte de outro americano em Bagdá. Os envolvidos são descritos como "empreiteiros de segurança", expressão que pode se referir a seguranças particulares ou mercenários.

O caso é o primeiro teste de americanos enfrentando a justiça local sob o pacto de segurança conjunta que entrou em vigor este ano.

O Ministro das Relações Interiores, Maj. Gen. Hussein Ali Kamal, afirmou que os americanos detidos são da mesma empresa que a vítima.

O porta-voz da embaixada americana, James Fennell, confirmou neste domingo, 7, que cinco americanos estão sob custódia iraquiana mas disse que nenhuma denúncia formal foi arquivada ainda e que, portanto, ele não pode apresentar mais detalhes.

O corpo de Jim Kitterman, que segundo relatos estava amarrado, com perfurações de faca e com os olhos vendados, foi encontrado dentro de seu carro no mês passado, na mesma área protegida em que ficava sua construtora.

Embora americanos e pessoas de outras nacionalidades tenham sido mortos em ataques de morteiros e foguetes na chamada Zona Verde de Bagdá, Kitterman aparentemente foi o primeiro americano assassinado no local desde que esta área protegida foi criada.