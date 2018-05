Antes de relatórios decisivos, Iraque diz ter feito avanços O ministro das Relações Exteriores do Iraque, Hoshiyar Zebari, afirmou na quinta-feira, dias antes de relatórios decisivos serem entregues ao Congresso dos EUA, que o governo iraquiano havia avançado nos esforços para cumprir as metas fixadas pelos EUA com o intuito de aumentar a segurança no país e incentivar a reconciliação política. O comandante das forças norte-americanas no Iraque, general David Petraues, e o embaixador dos EUA no país, Ryan Crocker, prestarão depoimentos diante do Congresso no dia 11 ou 12 de setembro. O relato dos dois a respeito da situação política e militar do Iraque pode provocar, em meio às pressões dos democratas e de alguns republicanos para que os EUA comecem a retirar suas forças do Iraque, uma mudança na política do presidente norte-americano, George W. Bush, em relação ao país. "O mundo todo aguarda ansiosamente para ver o que esses relatórios indicarão", afirmou Zebari, em uma entrevista coletiva. Segundo o chanceler, havia ocorrido "um grande" progresso na questão da segurança no Iraque, ao mesmo tempo em que seria uma "manobra significativa" um acordo firmado no fim de semana por cinco importantes líderes dos blocos xiita, sunita e curdo para incentivar a reconciliação nacional. Alguns questionaram sobre quanto desse acordo --que incluiu um consenso a respeito de permitir o regresso de ex-membros do Partido Baath, de Saddam Hussein, a cargos oficiais-- será traduzido em medidas práticas, e isso em virtude da atual crise enfrentada pelo governo à frente do qual está o primeiro-ministro Nuri al-Maliki. O acordo também prevê a libertação de várias pessoas mantidas presas em todo o Iraque. As duas questões costumam ser citadas pela minoria sunita, hoje insatisfeita e antes, durante o regime de Saddam, dominante. A maior parte dos detentos a ser beneficiada vem dessa comunidade. "Estou otimista quanto à possibilidade de, até 11 ou 12 de setembro, vermos mais avanços políticos nessas duas frentes", afirmou Zebari. Mas, enquanto o chanceler dava sinais de confiança, o jornal The Washington Post publicava uma matéria afirmando que, segundo o projeto de um outro relatório a ser entregue ao Congresso, o Iraque cumprira apenas três das 18 metas fixadas pelos EUA. As conclusões do Departamento de Prestação de Contas do Governo (GAO, na sigla em inglês), o braço investigativo do Congresso norte-americano, contradiz uma avaliação mais positiva divulgada por autoridades dos EUA em julho, disse o jornal. Segundo essa avaliação, o Iraque cumprira oito das 18 metas. ''MARCADAMENTE NEGATIVO'' O relatório do GAO, que o Post descreveu como "marcadamente negativo", deve ser repassado ao Congresso na terça-feira, uma semana antes de Petraues e Crocker prestarem seus depoimentos. "A respeito do plano de segurança para Bagdá, cujo objetivo era reduzir a violência sectária, as agências norte-americanas discordam sobre se tal violência diminuiu ou não", afirma o esboço do relatório obtido pelo Post. Os comandantes militares dos EUA em Bagdá afirmam que o nível de violência caiu desde que Bush enviou 30 mil soldados a mais para o Iraque. Segundo dizem, diminuiu em especial a atividade de esquadrões da morte na capital, para a metade do nível verificado anteriormente.