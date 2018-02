Anúncio de Ahmadinejad reflete disposicão a acordo, diz Irã

O anúncio do presidente iraniano de que está pronto para enviar urânio com baixo nível de enriquecimento ao estrangeiro para ser enriquecido sinaliza um desejo de cooperar para um acordo com as grandes potências e diminuir a tensão nuclear, disse nesta quinta-feira, 4, o enviado iraniano à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da ONU.

O embaixador Ali Asghar Soltanieh afirmou à Reuters que não notificou a AIEA de uma nova postura do

Irã ante ao plano mediado pela agência, que permaneceu estancado por meses devido a disputas de como levá-lo a cabo.

Rússia, França, Estados Unidos e outros países que fazem parte do plano no qual a república islâmica trocaria material que potencialmente poderia ser usado para uma bomba atômica por combustível para um reator médico em Teerã, querem que o Irã informe a AIEA sobre o gesto do mandatário, para provar sua seriedade.

Ahmadinejad disse nesta terça que o Irã está preparado para enviar urânio pouco enriquecido ao exterior antes de receber combustível para seu reator. Anteriormente, Teerã insistia que se realizariam pequenas trocas dentro de seu território.