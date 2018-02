Ao menos 30 são presos por protestos no Irã, diz oposição

Sites da oposição iraniana informaram nesta quinta-feira, 11, que as forças de segurança do país se enfrentaram com manifestantes e prenderam ao menos 30 pessoas durante os protestos no centro de Teerã por conta das comemorações do 31º aniversário da Revolução Islâmica.

Os meios de comunicação estatais não mencionaram os enfrentamentos e as prisões. A televisão estatal apenas detalhou que "dezenas de milhões de pessoas" assistiram aos desfiles para respaldar a revolução e o governo do presidente Mahmoud Ahmadinejad.

Perfis do serviço de microblogs Twitter que se dizem ligados aos líderes opositores publicaram vídeos na internet com imagens dos protestos desta quinta. A proibição sobre a imprensa estrangeira de cobrir as manifestações, porém, impede que a veracidade dos vídeos seja comprovada.

Previsão

Os enfrentamentos já eram previstos para esta quinta-feira. Os líderes oposicionistas Mir Hossein Mousavi e Mehdi Karroubi convocaram seus simpatizantes a participar de manifestações contra o governo. Sites anti-governo pediram aos manifestantes que usem roupas ou emblemas verdes - a cor adotada pelo movimento oposicionista após a eleição de 12 de junho do ano passado.

Em antecipação às comemorações desta quinta, o chefe da polícia iraniana, Esmail Ahmadi Moghaddam, disse que a Guarda Revolucionária e a milícia islâmica Basij estão prontas para enfrentar qualquer problema. "Estamos totalmente preparados para realizar uma comemoração segura e gloriosa", disse ele à agência de notícias oficial Fars. "Estamos acompanhando de perto as atividades do movimento sedicioso, e várias pessoas que estavam se preparando para atrapalhar as comemorações de 11 de fevereiro foram presas", afirmou.

A Polícia entrou em conflito com manifestantes em várias regiões da capital e lançou gás lacrimogêneo e bolas de tinta para facilitar a identificação e a prisão de quem estivesse envolvido nos protestos, informaram os sites opositores.

Dezenas de milicianos pró-governo foram às ruas com pedras, bastões e armas de fogo e atacaram dois os carros de dos principais líderes da oposição no país, Mehdi Karroubi e o ex-presidente Mohammed Katami. Nenhum dos dois ficou ferido no episódio, promovido por integrantes da milícia Basij.

Uma testemunha disse que tentou se unir aos manifestantes da oposição, mas logo se retirou. "Éramos uns 300, no máximo 500, contra 10 mil pessoas", disse a mulher a um repórter. "Isso significa que eles ganharam e nós perdemos. Conseguiram reunir muita gente", disse a fonte.

Familiares de integrantes importantes dos grupos de oposição foram detidos pelas autoridades. A imprensa estrangeira foi proibida de cobrir quaisquer protestos ou manifestações tanto da oposição quando dos governistas e serviços de comunicação na internet foram bloqueados para evitar a disseminação de informação.

(Com informações da BBC, Associated Press e Reuters)