Ao menos 40 sírios morrem em emboscada no Iraque

Um comboio transportando os sírios foi emboscado na província de Anbar, no oeste do Iraque, onde milhares de sunitas iraquianos vinham protestando diariamente há mais de dois meses contra o governo liderado por xiitas e a marginalização de sua seita.

O conflito na vizinha Síria, onde rebeldes na maioria sunitas estão lutando para derrubar um líder apoiado pelo Irã xiita, está incitando tensões sectárias no Iraque e no resto do Oriente Médio.

Isso provoca temores de uma volta ao tipo de violência sectária que matou dezenas de milhares no Iraque em 2006-2007.

"O incidente aconteceu em Akashat, quando o comboio que carregava os soldados e funcionários sírios seguia para a passagem de fronteira al-Waleed", disse uma autoridade iraquiana à Reuters.

"Homens armados fizeram uma emboscada e mataram 40 deles, mais alguns soldados iraquianos que protegiam o comboio".

As autoridades iraquianas disseram que cerca de 65 soldados e funcionários públicos sírios tinham se rendido ao Iraque na sexta-feira, depois que rebeldes antigoverno assumiram o controle do lado sírio da passagem de fronteira Yaarabiya.

Os sunitas de Anbar expressam frustrações que vêm se acumulando desde que a invasão liderada pelos EUA derrubou o ditador sunita Saddam Hussein e fortaleceu a maioria xiita do Iraque.

(Reportagem adicional de Kamal Naama)