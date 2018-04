Apesar de ameaças, opositores voltam a protestar em Teerã

Cerca de mil manifestantes opositores voltaram às ruas no centro de Teerã nesta segunda-feira, 22, segundo testemunhas, apesar as ameaças da Guarda Revolucionária do Irã de reprimir qualquer manifestação contra o resultado da eleição. Membros da polícia antiprotestos e a milícia Basij, força paramilitar ligada ao regime, dissiparam o protesto com tiros disparados para o alto e bombas de gás lacrimogêneo na praça Haft-e-Tir. Segundo a CNN, pelo menos oito pessoas foram presas.

Veja também:

Conselho dos Guardiões admite irregularidades na eleição

Irã reconsidera relações com França, Alemanha e Reino Unido

Jovem morta no Irã transforma-se em ícone de protestos

Protestos no Twitter e em Teerã mostram força da web

Fotos: Protestos contra eleição iraniana pelo mundo

Podcast: Enviado do "Estado" no Irã comenta dificuldades da imprensa

Veja como acompanhar a crise política iraniana na web

Conheça os números do poderio militar do Irã

Altos e baixos da relação entre Irã e EUA

Especial: Conflito eleitoral divide o Irã

Especial: O histórico de tensões do Irã

Especial: O programa nuclear do Irã

Especial: As armas e ambições das potências

Tudo o que foi publicado sobre a crise eleitoral no Irã

Mais cedo, a Guarda Revolucionária do Irã, a mais poderosa força militar da República Islâmica, disse que os manifestantes que há nove dias protestam contra as eleições presidenciais do último dia 12 devem se preparar para "enfrentar uma dura resposta" caso continuem protestando nas ruas. O comunicado dos Guardas, que são vistos como os mais leais protetores do regime religioso, foi um sinal claro de qualquer novo protesto contra a reeleição do presidente linha-dura Mahmouud Ahmadinejad será combatido com vigor.

Testemunhas disseram que helicópteros sobrevoavam a área da Praça Haft-e-Tir, enquanto aproximadamente 200 manifestantes se reuniam. Porém centenas de policiais rapidamente encerraram o evento e dispersaram qualquer agrupamento, inclusive de poucas pessoas. Na estação de metrô de Haft-e-Tir, segundo testemunhas, a polícia não permitia que as pessoas ficassem paradas, falando que deveriam caminhar, e separava grupos que andavam juntos. As testemunhas falaram sob condição de anonimato, por temeram represálias. "Há uma grande, grande, grande presença policial", afirmou uma mulher a um repórter da AP que está no Cairo. "A presença deles é realmente intimidante."

A Guarda Revolucionária do Irã, que conta com os melhores recursos e instrumentos de defesa do país, é um corpo de elite que responde diretamente ao líder supremo da Revolução, o aiatolá Ali Khamenei. "Na atual situação delicada... os Guardas vão firmemente confrontar de uma maneira revolucionária os desordeiros e aqueles que violam a lei", disse um comunicado publicado no site da Guarda na Internet.

Ainda assim, os opositores anunciaram um novo protesto contra o resultado do pleito presidencial, denunciado como fraudulento. A cobertura dos protesto pela imprensa internacional foi proibida pelo governo, por isso as informações sobre a crise no país são passadas pelos próprios cidadãos. Testemunhas confirmaram que uma multidão pró-Mousavi se reuniu na praça Haft-e Tir.

A oposição ainda pediu à população que acenda luzes e velas em lembrança de Neda, a jovem morta a tiros nos protestos enquanto falava com seu pai, e dos outros manifestantes que perderam a vida durante as mobilizações. As imagens da morte de Neda, gravadas em um telefone celular e colocadas posteriormente na internet, deram a volta ao mundo já transformaram a jovem de 16 anos em um símbolo da revolta reformista.