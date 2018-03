Após 17 anos, companhia aérea turca retoma vôos para Bagdá

A Turkish Airlines retomou seus vôos para a capital iraquiana, suspensos desde 1991, época da Guerra do Golfo. Haverá a partir de agora três vôos semanais entre Istambul e Bagdá. Uma aeronave transportando empresários, jornalistas e ministros turcos partiu neste domingo para a capital do Iraque, para marcar o reinício do serviço. O ministro de Comércio Exterior turco, Kursad Tuzmen, disse que com isso os negócios bilaterais serão ampliados. Além disso, Tuzmen apontou que isso indica que a segurança "começa a ser restaurada" no Iraque.