Após comparecimento em massa, Irã encerra votação

Foto: AP

TEERÃ - Depois de adiar por quatro horas o encerramento da votação por conta do comparecimento em massa, o Irã anunciou o fim do pleito que escolherá o novo presidente do país. O Ministério do Interior afirmou, porém, que os eleitores que estiverem nas filas dos postos eleitorais poderão depositar seus votos. Oficiais afirmam que cerca de 70% dos eleitores participaram do pleito. Os primeiros resultados devem começar a ser divulgados a partir das 19h30 (hora de Brasília).

Veja também:

Opositor Mousavi reivindica a vitória nas eleições no Iraque

Perfil: Economia do Irã é desafio para a reeleição de Ahmadinejad

Perfil: Mir Hussein Mousavi, o reformista que desafia Ahmadinejad

Perfil: Mohsen Rezaei, de apoiador a crítico do governo iraniano

Perfil: Mehdi Karroubi, o mais liberal dos oponentes a Ahmadinejad

Entenda como funcionam as eleições iranianas

Conheça os números do poderio militar do Irã

Altos e baixos da relação entre Irã e EUA

Especial: O programa nuclear do Irã

Especial: As armas e ambições das potências nucleares

Blog do Chacra: A teoria "do quanto pior, melhor" na eleição iraniana

Os iranianos lotaram os postos eleitorais nesta sexta-feira, após uma campanha eleitoral sem precedente no país e, talvez, a disputa presidencial mais concorrida desde a fundação da República Islâmica, há 30 anos. Tanto o atual presidente, o ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, e seu principal rival na disputa, o ex-primeiro-ministro reformista Mir Hussein Mousavi, afirmaram que lideram a votação e teriam garantido a vitória em primeiro turno. Além deles, também concorrem o candidato conservador Mohsen Rezai e o reformista Mehdi Karroubi

Resultados preliminares devem ser divulgados esta noite pelo horário de Brasília, primeiras horas do sábado pelo horário local de Teerã. Mas os resultados oficiais devem sair somente após 24 horas do fechamento das urnas, senão mais tarde. Sadegh Kharazi disse à Reuters que as pesquisas feitas pelos reformistas mostram que o ex-primeiro-ministro teve entre 58 e 60% dos votos até agora. "Posso dizer, com base em nossas pesquisas, que Mousavi está obtendo entre 58 e 60% dos votos e nós somos os vencedores", disse ele.

Um representante de Ahmadinejad, no entanto, afirmou que o presidente conservador está à frente na votação presidencial desta sexta-feira. "Baseado na avaliação da posição de Ahmadinejad, ele está à frente... com 60% dos votos e nós estamos certos de que a eleição terminará no primeiro turno em seu favor", disse Ali Asghar Zarei, segundo a agência de notícias Mehr News. Se nenhum dos candidatos conseguir atingir a maioria absoluta dos votos nesta sexta-feira, os dois primeiros colocados disputarão um segundo turno já no próximo dia 19.

Funcionários indicaram que esperam que a participação eleitoral supere 70%, aproximando-se do recorde de quase 80% registrado quando o reformista Mohammad Khatami se elegeu em 1997. A alta participação pode indicar a presença de muitos eleitores pró-reformas que se abstiveram quando Ahmadinejad conquistou uma surpreendente vitória nas urnas quatro anos atrás com a promessa de retomar os valores da revolução islâmica de 1979.

Uma vitória de Mousavi poderia ajudar a aliviar as tensões com o Ocidente, preocupado com as ambições nucleares de Teerã, além de melhorar as possibilidade de uma relação com o presidente dos EUA, Barack Obama, que já falou várias vezes sobre um novo começo nas relações com Teerã. A votação despertou interesse em todo o mundo, já que muitas autoridades esperam sinais de aproximação por parte do Irã, cujos laços com o Ocidente pioraram sob o governo de Ahmadinejad.

Para os iranianos, a eleição é uma chance de julgar os quatro anos de governo do atual presidente. Embora Ahmadinejad, de 52 anos, diga que seu governo reviveu o crescimento econômico e coibiu os aumentos de preços, a inflação e elevado desemprego foram os principais temas da campanha eleitoral. A inflação oficial está por volta de 15%. Questões sociais, como o rígido código de vestimenta para as mulheres, bem como as relações do Irã com outros países também foram tema da campanha, mas o resultado da votação não trará uma grande mudança na política externa do país, que é determinada pelo líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.

Mousavi, de 67 anos, rejeita as exigências do Ocidente de interrupção do enriquecimento de urânio, mas analistas dizem que ele teria uma atitude diferente quanto às relações entre o Irã e os EUA e nas conversações sobre o programa nuclear iraniano. O Ocidente teme que o objetivo iraniano seja a fabricação de bombas nucleares, o que o país nega.