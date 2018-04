Após intimidações, British Council suspende trabalho no Irã

O British Council, instituto cultural ligado ao governo britânico, informou nesta quinta-feira, 5, que suspendeu seu trabalho no Irã. Em comunicado, a entidade afirma que suspendeu suas operações em território iraniano após "casos de intimidação de nossa equipe local no Irã". O British Council informou que seus 16 funcionários no país receberam recomendações para deixar seus cargos, em uma reunião no escritório presidencial do Irã, em dezembro. O executivo-chefe do British Council, Martin Davidson, disse que nenhum britânico conseguiu visto para trabalhar no Irã por dois anos. Ele disse que, sem equipe, o órgão fechará. "Não há vencedores aqui", advertiu Davidson. Ele qualificou a atitude das autoridades iranianas como inaceitável. "Estou desapontado pelo fato de que as autoridades iranianas escolheram cortar os laços educacionais e culturais com a Grã-Bretanha, em um momento em que eles podem ser muito valiosos." Davidson pediu que as autoridades iranianas resolvam o problema. Teerã ainda não comentou o fato. O British Council reabriu seu escritório em Teerã em 2001, depois de uma interrupção de 22 anos, por causa da Revolução Islâmica de 1979. Treze mil iranianos participaram de aulas de inglês e outros programas mantidos na capital iraniana pelo órgão no ano passado. A organização cultural especificou que retomará suas atividades assim que seus empregados possam realizar seus trabalhos "sem temor de intimidação ou assédio". O British Council informou que cerca de 13 mil iranianos participaram de seus programas em 2008, entre eles aulas de inglês.