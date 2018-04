Após ONU anunciar fracasso, Irã propõe mais negociações

"Nossa posição é que vamos continuar com as discussões para a cooperação com a agência, e esperamos que esse processo esteja transcorrendo com sucesso", disse Ali Asghar Soltanieh à Reuters na quinta-feira à noite. "Precisamos de um ambiente tranquilo, um ambiente calmo para continuar nosso trabalho profissional com a agência."

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), com sede em Viena, disse que não há novas reuniões previstas, num sinal da frustração da entidade com a falta de avanços após duas rodadas de discussões neste ano.

O fracasso do processo aumentou a preocupação com o agravamento do conflito entre o Irã e o Ocidente, que acusa a República Islâmica de desenvolver armas nucleares clandestinamente - algo que Teerã nega. O novo capítulo da crise já provocou uma alta no preço do petróleo.

Diplomatas ocidentais suspeitam que o Irã esteja tentando apenas "negociar sobre as negociações", numa tentativa de aliviar a pressão que enfrenta, mas sem abrir mão do seu programa nuclear.

"Tentamos ser cooperativos", disse Soltanieh. "Estamos lidando com as questões e estamos tentando remover ambiguidades."