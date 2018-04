Árabes encerram missão na Síria e pedem força de paz

Ministros dos países árabes se encontraram no Cairo para retomar os esforços diplomáticos sobre a Síria, depois que a Rússia e a China vetaram uma resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas que pedia o afastamento do presidente sírio, Bashar al-Assad. A resolução tinha como base um plano de paz árabe e recebeu o apoio do Ocidente.

Neste domingo, a Liga Árabe defendeu "canais de comunicação abertos com a oposição síria e o fornecimento de todas as formas de apoio material e político". A Liga também cobrou que a oposição se unifique.

Como parte dos esforços árabes, a Tunísia afirmou que sediaria a primeira reunião, em 24 de fevereiro, do grupo "Amigos da Síria", composto por países árabes, entre outros, com apoio das potências ocidentais.

"Por mais quanto tempo vamos ficar olhando o que está acontecendo com o povo irmão da Síria, e por quanto tempo vamos garantir ao regime sírio um período depois do outro para que ele cometa mais massacres contra o seu povo?", indagou o ministro do Exterior saudita, Saud al-Faisal, no início da reunião da Liga Árabe.

"No nosso encontro de hoje eu peço medidas decisivas, depois dos fracassos das meias soluções", afirmou ele. "A Liga Árabe deve abrir todos os canais de comunicação com a oposição síria e fornecer todos os tipos de apoio."

A resolução da Liga diz que a missão de observadores que foi à Síria em dezembro passado seria encerrada. O general do Sudão que liderava os observadores renunciou neste domingo.

"Fiz o meu trabalho com integridade e transparência totais, mas não trabalharei aqui de novo, pois a situação é distorcida", disse o general Mohammed al-Dabi.

A Liga pediu então que o Conselho de Seguranças das Nações Unidas aprovasse o envio à Síria de uma missão conjunta de paz, formadas por países arábes e as Nações UNidas.

A Liga Arábe já propôs uma missão nesses moldes para as Nações Unidas, mas o plano foi recebido com pouca atenção. Estados Unidos e Alemanha afirmaram estar estudando.

OPOSIÇÃO SÍRIA

A resolução da Liga também afirma que a violência contra civis na Síria violaram as leis internacionais e que devem ser punidas. Ela pede sanções econômicas dos países árabes contra Damasco e fim da cooperação diplomática.

Segundo analistas e diplomatas, as sanções definidas no ano passado tiveram efeito limitado porque o Iraque e outros países vizinhos não as implementaram.

Apesar do apoio manifestado, a resolução não reconheceu a oposição síria. O ministro do Exterior da Tunísia, Rafik Ben Abdessalem, disse que esse reconhecimento seria "prematuro e exige que a oposição se unifique".

A resolução da Liga Árabe expressou decepção com a Rússia e a China, que vetaram o plano de paz no Conselho de Segurança.

(Reportagem adicional por Tom Perry, Tamim Elyan e Omar Fahmy)