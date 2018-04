Arábia Saudita pede ao Irã para se juntar a consórcio

A Arábia Saudita pediu ao Irã para aceitar o plano árabe de criar uma fábrica de enriquecimento de urânio para todos os países do Golfo Pérsico que ficaria localizada, no entanto, fora dessa região. O ministro de Assuntos Exteriores saudita, Saud al-Faiçal, revelou a proposta apresentada a Teerã pelos aliados árabes dos Estados Unidos durante uma reunião com vários meios de imprensa britânicos, entre eles o "Financial Times". A proposta, que foi apresentada a Teerã há um ano, satisfaria, segundo o político saudita, o direito dessa República islâmica à tecnologia nuclear ao mesmo tempo que ofereceria garantias de que o programa iraniano não seria utilizado para alvos militares. A oferta do Conselho de Cooperação do Golfo, integrado por Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Barein, Omã e Kuwait, é conseqüência da decisão desse grupo de estudar a criação de seu próprio programa nuclear de caráter civil. O ministro de Exteriores saudita disse à imprensa britânica que os iranianos não responderam ainda oficialmente à proposta do Conselho de Cooperação do Golfo.