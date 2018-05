Arábia Saudita pode abrir embaixada em Bagdá em resposta aos EUA A Arábia Saudita revelou na quarta-feira que cogita inaugurar uma embaixada em Bagdá, como querem os Estados Unidos. Porém, o país se declarou "perplexo" com as críticas feitas por um importante diplomata norte-americano que acusou os sauditas de não se empenharem na estabilização do Iraque. Em entrevista coletiva junto aos secretários norte-americanos de Estado e Defesa, o chanceler saudita, príncipe Saud Al Faisal, disse também que seu país participaria da uma conferência planejada pelos EUA a respeito do Oriente Médio, desde que ela trate de questões significativas. A Arábia Saudita não mantém embaixada em Bagdá desde a invasão norte-americana de 2003, que derrubou o regime de Saddam Hussein e acabou levando ao poder um grupo de muçulmanos xiitas, aliados do Irã. "Para apoiar o governo do Iraque, decidimos enviar uma delegação para ver como estabelecer nossa embaixada em Bagdá", disse o ministro, sem dar detalhes. A secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, disse se tratar de um "passo importante", que vinha sendo incentivado por Washington. Rice e seu colega da Defesa, Robert Gates, estão percorrendo vários países da região e fizeram uma escala na Arábia Saudita para pedir mais apoio do reino ao governo iraquiano. Mas a Arábia Saudita e outros países sunitas esperam que o Iraque se empenhe mais na inclusão da sua comunidade sunita no processo político e reduza a influência do Irã. A entrevista coletiva de quarta-feira deixou claros os sinais das diferenças dos sauditas com o Ocidente. Faisal se disse "perplexo" por recentes comentários de Zalmay Khalilzad, ex-embaixador dos EUA em Bagdá e atualmente representando Washington na Organização das Nações Unidas (ONU), que acusou Riad de prejudicar os esforços pela estabilização do Iraque. (Com reportagem de Andrew Hammond e Diala Saadeh)